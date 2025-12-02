Дмитрий Губерниев отреагировал на наказание для Большунова после конфликта с Бакуровым

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на наказание для трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова по итогам конфликта с Александром Бакуровым на Кубке России.

«Вот что огласка животворящая делает!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Большунов отстранён от всех российских соревнований до выздоровления Бакурова. Напомним, Большунов после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске толкнул Александра Бакурова в спину. Сегодня, 2 декабря, Александр Большунов выступил с заявлением, в котором извинился за свой поступок.