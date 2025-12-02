Дарья Непряева прокомментировала положительное решение CAS по делу российских лыжников

Чемпионка мира среди юниоров 2022 года, обладательница Кубка России по итогам сезона-2024/2025 лыжница Дарья Непряева прокомментировала новость о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Это должно позволить, в частности, российским лыжникам выступать на международных соревнованиях (в том числе этапах Кубка мира) в нейтральном статусе.

«Конечно, надеемся, что получится в этом сезоне выступить на международных соревнованиях [имеется в виду взрослые]. Не знаю, насколько конкурентоспособными мы там будем, никогда там не была. Но будем надеяться на лучшее», — приводит слова Непряевой ТАСС.