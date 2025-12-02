FIS признала решение CAS допустить россиян к международным соревнованиям

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить полную дисквалификацию представителей России и Беларуси с международных соревнований. Организация объявила, что ожидает заявок от спортсменов, имеющих право запросить статус AIN (индивидуальных нейтральных атлетов), они должны прислать их на почту федерации.

«Решение CAS разрешает участие всех спортсменов и вспомогательного персонала российской спортивной принадлежности в статусе AIN как в квалификационных соревнованиях для зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине, так и в самих Играх — при соблюдении критериев допуска IOC для индивидуальных нейтральных атлетов», — в частности, говорится в заявлении.

Также в организации отметили, что список спортсменов, получивших статус индивидуального нейтрального атлета, будет опубликован на сайте FIS. Сроки организация пока не обозначила. Согласно решению Совета FIS, рейтинговые очки FIS, набранные россиянами и белорусами, будут сохранены до июня 2026 года.