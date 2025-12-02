Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

FIS признала решение CAS допустить россиян к международным соревнованиям

FIS признала решение CAS допустить россиян к международным соревнованиям
Комментарии

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить полную дисквалификацию представителей России и Беларуси с международных соревнований. Организация объявила, что ожидает заявок от спортсменов, имеющих право запросить статус AIN (индивидуальных нейтральных атлетов), они должны прислать их на почту федерации.

«Решение CAS разрешает участие всех спортсменов и вспомогательного персонала российской спортивной принадлежности в статусе AIN как в квалификационных соревнованиях для зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине, так и в самих Играх — при соблюдении критериев допуска IOC для индивидуальных нейтральных атлетов», — в частности, говорится в заявлении.

Также в организации отметили, что список спортсменов, получивших статус индивидуального нейтрального атлета, будет опубликован на сайте FIS. Сроки организация пока не обозначила. Согласно решению Совета FIS, рейтинговые очки FIS, набранные россиянами и белорусами, будут сохранены до июня 2026 года.

Материалы по теме
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android