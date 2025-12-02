Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

FIS раскрыла критерии для получения нейтрального статуса российскими спортсменами

FIS раскрыла критерии для получения нейтрального статуса российскими спортсменами
Комментарии

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) раскрыла критерии для получения индивидуального нейтрального статуса российскими спортсменами на фоне признания решения CAS допустить россиян на международные старты.

«Чемпионат» предлагает с ними ознакомиться:

  1. Спортсмены могут участвовать в соревнованиях, включённых в календарь FIS, только в индивидуальном и нейтральном качестве.
  2. Вспомогательный персонал должен соответствовать тем же критериям допуска, что и спортсмены, и аккредитация может быть предоставлена только лицам, выполняющим медицинские или технические функции высокого уровня.
  3. Участие в соревнованиях в статусе AIN обусловлено строгой нейтральностью по отношению к Российской Федерации и Республике Беларусь с начала конфликта в Украине.

Это требование включает:

  • отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными структурами либо иными органами национальной безопасности;
  • отсутствие публичной коммуникации, ассоциирующейся с Россией или Беларусью;
  • непринятие позиции в поддержку конфликта.

4. Спортсмены обязаны соблюдать все применимые антидопинговые требования, в частности, изложенные в антидопинговых правилах FIS.

5. В период дисквалификации российских и белорусских спортсменов антидопинговая деятельность FIS продолжалась в полном объёме.

6. Спортсмены и вспомогательный персонал должны подать заявки в FIS для проверки соответствия требованиям статуса индивидуального нейтрального атлета. Заявки рассматриваются комиссией по проверке соответствия статуса индивидуального нейтрального атлета FIS (FIS AINERP), в состав которой входят: генеральный секретарь FIS, независимый эксперт по вопросам спортивной честности, представитель администрации FIS, представляющий отчёт о внешней проверке и статусе антидопинга.

Материалы по теме
FIS признала решение CAS допустить россиян к международным соревнованиям
Материалы по теме
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android