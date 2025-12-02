FIS раскрыла критерии для получения нейтрального статуса российскими спортсменами

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) раскрыла критерии для получения индивидуального нейтрального статуса российскими спортсменами на фоне признания решения CAS допустить россиян на международные старты.

«Чемпионат» предлагает с ними ознакомиться:

Спортсмены могут участвовать в соревнованиях, включённых в календарь FIS, только в индивидуальном и нейтральном качестве. Вспомогательный персонал должен соответствовать тем же критериям допуска, что и спортсмены, и аккредитация может быть предоставлена только лицам, выполняющим медицинские или технические функции высокого уровня. Участие в соревнованиях в статусе AIN обусловлено строгой нейтральностью по отношению к Российской Федерации и Республике Беларусь с начала конфликта в Украине.

Это требование включает:

отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными структурами либо иными органами национальной безопасности;

отсутствие публичной коммуникации, ассоциирующейся с Россией или Беларусью;

непринятие позиции в поддержку конфликта.

4. Спортсмены обязаны соблюдать все применимые антидопинговые требования, в частности, изложенные в антидопинговых правилах FIS.

5. В период дисквалификации российских и белорусских спортсменов антидопинговая деятельность FIS продолжалась в полном объёме.

6. Спортсмены и вспомогательный персонал должны подать заявки в FIS для проверки соответствия требованиям статуса индивидуального нейтрального атлета. Заявки рассматриваются комиссией по проверке соответствия статуса индивидуального нейтрального атлета FIS (FIS AINERP), в состав которой входят: генеральный секретарь FIS, независимый эксперт по вопросам спортивной честности, представитель администрации FIS, представляющий отчёт о внешней проверке и статусе антидопинга.