«Это плохо». Шарлотт Калла отреагировала на решение о допуске российских лыжников

Трёхкратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира шведская лыжница Шарлотт Калла отреагировала на новость о допуске россиян до международных стартов.

– Знала, что CAS взялся за это дело, но всё равно была удивлена. Это плохо. Ничего не произошло, ничего не изменилось с тех пор, как начался конфликт. Вернее, стало ещё хуже. Ужасно, когда вы не отстаиваете интересы человечества.

– Контактировали ли вы с российскими лыжниками?

– Нет, но и за всю карьеру личных встреч у меня с ними было не так уж много.

– Имеет ли значение, что они будут выступать под нейтральным флагом? Или вы думаете, что их всё равно будут считать россиянами?

– Да, их будут воспринимать как русских. И нам нужен подход, которого мы придерживаемся. Покажите, что мы настроены серьёзно. Это недопустимо, — приводит слова Каллы Aftonbladet.