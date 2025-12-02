В Швеции назвали печальной новость о допуске российских лыжников на международную арену

Генеральный секретарь Шведской ассоциации лыжного спорта Пернилла Бонде отреагировала на новость о допуске россиян до международных стартов.

«Мы находим эту новость печальной. Всегда чётко заявляли о своей позиции. Не считаем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешать стартовать на соревнованиях. Это известие не является чем-то хорошим, мы его не поддерживаем.

Всё время чётко заявляли FIS о своей позиции и принимали участие в решении этого вопроса. Пока не получали никакой информации от FIS. Что мы можем сделать, пока не знаю, но ясно, что это нехорошо. Что мы можем сделать сейчас, так это продолжать чётко обозначать, за что мы выступаем», — приводит слова Бонде Aftonbladet.