Член FIS заявил, что известные российские лыжники не смогут получить нейтральный статус

Мартти Ууситало, член правления Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), заявил, что на Олимпийских играх в Италии Россия представит одну женщину и одного мужчину без национальных символов. Это не будут известные и успешные лыжники страны, поскольку они не входят в список спортсменов, классифицируемых как нейтральные. Об этом сообщил Yle Urheil.

«Насколько мне известно, – и это пока не факт, – ни один из этих известных нам спортсменов, так сказать, не входит в этот список нейтральных спортсменов. Так, например, эти успешные российские лыжники, насколько мне известно, в нынешнее время не соответствуют этому статусу нейтральных спортсменов», – приводит слова Ууситало Yle.

Также Ууситало заявил, что, по его информации, в списке отсутствует трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал FIS допустить россиян до участия Олимпийских игр в Италии в нейтральном статусе.