Мэр Тронхейма — о допуске российских лыжников: надеюсь, их не будет в эти выходные

Мэр города Тронхейм (Норвегия) Кент Ранум разочарован решением CAS допустить российских лыжников до международных стартов.

«Думаю, это разочаровывающее решение. Считаю совершенно неправильным разрешать российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, пока на Украине продолжается конфликт. Я говорил об этом и ранее, и моя позиция нисколько не изменилась.

Надеюсь, что в эти выходные их не будет на стартовой линии.

Есть законы и нормативные акты, которые регулируют, как нам, возможно, придётся принимать их, если они вернутся, но есть и FIS, которая ближе всех к ответу на этот вопрос», — приводит слова Ранума NRK.

Отметим, 5 декабря в Тронхейме стартует второй этап Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам.