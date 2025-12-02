«Очень рад за Коростелёва». Мика Фермойлен отреагировал на решение о допуске россиян

Австрийский лыжник Мика Фермойлен отреагировал на новость о допуске россиян до международных стартов в нейтральном статусе.

«Исключение по национальному признаку – это определение расизма.

Очень рад за Коростелёва. Он не имеет никакого отношения к конфликту на Украине и не занимал никакой позиции по этому поводу. Они [молодые российские лыжники] говорят по-английски, ищут контакт и хотят дружить. Мы встречались несколько раз, этот парень мне нравится.

Нам легко говорить о своей позиции [по ситуации на Украине]. Но когда живёшь и строишь свою жизнь в России, думаю, не так просто говорить то, что ты думаешь», — приводит слова Фермойлена VG.