Главная Лыжи Новости

Фермойлен — об угрозах бойкота из-за россиян: любопытно увидеть реакцию Линн Сван

Австрийский лыжник Мика Фермойлен поделился мыслями, как лыжное сообщество, а в частности, представители скандинавских стран, отреагирует на решение о допуске россиян на международные старты в индивидуальном нейтральном статусе (AIN).

Некоторые топовые спортсмены неоднократно заявляли, что готовы бойкотировать крупнейшие соревнования, если на старт будут выходить представители России.

«Мне интересно, как поступят представители скандинавских стран, которые говорили, что будут бойкотировать старты, если россиян допустят. Сделают ли они это на самом деле, или это были просто слова? Линн Сван выступала особенно жёстко. Будет любопытно увидеть её реакцию», — приводит слова Фермойлена VG.

