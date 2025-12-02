Савелий Коростелёв надеется выступить на этапе Кубка мира в Давосе в середине декабря

Двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России лыжник Савелий Коростелёв оценил шансы россиян выступить на втором этапе Кубка мира – 2025/2026, который пройдёт с 5 по 7 декабря в Тронхейме (Норвегия).

– Шансов на Тронхейм нет. Слишком мало времени. Надеюсь на Давос (речь про третий этап Кубка мира, он состоится с 12 по 14 декабря. – Прим. «Чемпионата»).

– Как вы думаете, многим ли российским спортсменам разрешат участвовать? Или их будет лишь несколько?

– Честно говоря, не знаю. Всё зависит от FIS, — приводит слова Коростелёва NRK.



Ранее Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить полную дисквалификацию представителей России и Беларуси с международных соревнований. Организация объявила, что ожидает заявок от спортсменов, имеющих право запросить статус AIN (индивидуальных нейтральных атлетов).