Сорин пошутил, что российские лыжники готовы прилететь на этап КМ в Тронхейм на вертолёте

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин пошутил, что его подопечные готовы выступить на втором этапе Кубка мира – 2025/2026, который пройдёт с 5 по 7 декабря в Тронхейме (Норвегия).

«Тронхейм – это, безусловно, возможно. Прилетим на вертолёте!» — приводит слова Сорина TV2, отмечая, что это была шутка.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить полную дисквалификацию представителей России и Беларуси с международных соревнований. Организация объявила, что ожидает заявок от спортсменов, имеющих право запросить статус AIN (индивидуальных нейтральных атлетов).