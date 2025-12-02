Йоханнес Клебо отказался комментировать решение о допуске российских лыжников

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо и чемпион мира в эстафете 2025 года, обладатель Кубка мира – 2023/2024 Харальд Эстберг Амундсен отказались комментировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить дисквалификацию россиян со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

«Звезда лыжных гонок Клебо пока не желает комментировать этот вопрос, равно как и его соотечественник Амундсен», — сообщает TV2.

FIS ранее решение CAS приняла. Организация ждёт от россиян заявок на получение статуса индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).