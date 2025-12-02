Скидки
«Это самое страшное!» Бакуров назвал возможное последствие конфликта с Большуновым

Российский лыжник Александр Бакуров рассказал, что, по его мнению, может стать самым опасным последствием его скандальной стычки с трёхкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира Александром Большуновым.

«Чем больше твой статус, чем больше твоя значимость в спорте, тем больше на тебя смотрят. Самое страшное — если такие ситуации начнут повторяться где-то в детских школах, на детских стартах. И если они будут оставаться безнаказанными. Это самое страшное для спорта!» — сказал Бакуров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после финиша полуфинала спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 Большунов намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул его. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал. Позднее у Бакурова был диагностирован ушиб мягких тканей.

