Норвежское СМИ выделило четырёх российских лыжников, которых могут допустить до Кубка мира

Норвежское издание Langrenn.com предположило, кто из действующих лыжников сборной России может соответствовать критериям нейтральности Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) и в ближайшее время принять участие в гонках Кубка мира.

Langrenn предполагает, что это:

Дарья Непряева.

Савелий Коростелёв.

Сергей Ардашев.

Сергей Волков.

Шансы трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Большунова вернуться на международную арену норвежское издание оценивает как крайне низкие.

«Критерии исключают из списка участников ряд крупнейших российских звёзд лыжных гонок, включая олимпийского чемпиона 2022 года Александра Большунова», — говорится в материале.