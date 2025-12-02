Скидки
Лыжи

Норвежское СМИ выделило четырёх российских лыжников, которых могут допустить до Кубка мира

Норвежское СМИ выделило четырёх российских лыжников, которых могут допустить до Кубка мира
Комментарии

Норвежское издание Langrenn.com предположило, кто из действующих лыжников сборной России может соответствовать критериям нейтральности Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) и в ближайшее время принять участие в гонках Кубка мира.

Langrenn предполагает, что это:

Шансы трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Большунова вернуться на международную арену норвежское издание оценивает как крайне низкие.

«Критерии исключают из списка участников ряд крупнейших российских звёзд лыжных гонок, включая олимпийского чемпиона 2022 года Александра Большунова», — говорится в материале.

FIS раскрыла критерии для получения нейтрального статуса российскими спортсменами
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
