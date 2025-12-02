«Это опасно». Швед Порома отреагировал на решение допустить россиян на Кубок мира

Призёр чемпионатов мира шведский лыжник Вильям Порома отреагировал на новость о допуске россиян до международных стартов в нейтральном статусе.

– Всегда придерживался одного и того же мнения по этому вопросу. Это печально, ситуация такая же, как и всегда. Думаю, чертовски опасно менять своё мнение со временем, если начинаешь отказываться от принятого решения только потому, что прошло время. Это опасно, неверное направление.

– Какие ощущения будут при новой встрече с русскими?

– Я ничего не имею против русских спортсменов как людей. С ними всегда приятно соревноваться, они всегда были хорошими людьми. В этом-то и заключается особенность всей проблемы, — приводит слова Порома Expressen.