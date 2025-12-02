Скидки
«Это опасно». Швед Порома отреагировал на решение допустить россиян на Кубок мира

«Это опасно». Швед Порома отреагировал на решение допустить россиян на Кубок мира
Комментарии

Призёр чемпионатов мира шведский лыжник Вильям Порома отреагировал на новость о допуске россиян до международных стартов в нейтральном статусе.

– Всегда придерживался одного и того же мнения по этому вопросу. Это печально, ситуация такая же, как и всегда. Думаю, чертовски опасно менять своё мнение со временем, если начинаешь отказываться от принятого решения только потому, что прошло время. Это опасно, неверное направление.

– Какие ощущения будут при новой встрече с русскими?
– Я ничего не имею против русских спортсменов как людей. С ними всегда приятно соревноваться, они всегда были хорошими людьми. В этом-то и заключается особенность всей проблемы, — приводит слова Порома Expressen.

Комментарии
