В Швеции не собираются бойкотировать старты из-за допуска FIS российских спортсменов

Президент Шведского олимпийского комитета Ханс фон Утманн оценил возможность бойкотирования международных стартов из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить дисквалификацию россиян со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

«Мы как организация бойкотировать не будем. Считаем, что на соревнованиях должны быть наши спортсмены, а не россияне и белорусы. Если есть отдельные спортсмены, которые решат не ехать, у них будет наша полная поддержка, мы им поможем, но это их собственное решение», — приводит слова Утманна SVT.

Шведские спортсмены неоднократно выражали готовность бойкотировать старты в случае допуска россиян. Особенно жёстко по этому вопросу высказывалась лыжница Линн Сван.