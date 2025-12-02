Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

В Швеции не собираются бойкотировать старты из-за допуска FIS российских спортсменов

В Швеции не собираются бойкотировать старты из-за допуска FIS российских спортсменов
Комментарии

Президент Шведского олимпийского комитета Ханс фон Утманн оценил возможность бойкотирования международных стартов из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить дисквалификацию россиян со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

«Мы как организация бойкотировать не будем. Считаем, что на соревнованиях должны быть наши спортсмены, а не россияне и белорусы. Если есть отдельные спортсмены, которые решат не ехать, у них будет наша полная поддержка, мы им поможем, но это их собственное решение», — приводит слова Утманна SVT.

Шведские спортсмены неоднократно выражали готовность бойкотировать старты в случае допуска россиян. Особенно жёстко по этому вопросу высказывалась лыжница Линн Сван.

Материалы по теме
Фермойлен — об угрозах бойкота из-за россиян: любопытно увидеть реакцию Линн Сван
Материалы по теме
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android