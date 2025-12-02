Коростелёв: ожидаем появления своих фамилий на сайте FIS, а потом сразу летим в Европу

Двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России лыжник Савелий Коростелёв высказался о возможном сценарии событий после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить дисквалификацию россиян со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Последняя, в свою очередь, оспаривать вердикт не стала.

«Учитывая то, как быстро в FIS отреагировали на решение суда, надеюсь, они не будут препятствовать быстрому получению статуса. Иностранные коллеги ваши говорят, чтобы мы приезжали в Тронхейм. Отвечаем, чтобы они подождали немного, не так быстро, мы не успеваем за вами уже. На данный момент ожидаем появления своих фамилий на сайте FIS, а потом сразу летим в Европу», — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».