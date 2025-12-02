Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Коростелёв: ожидаем появления своих фамилий на сайте FIS, а потом сразу летим в Европу

Коростелёв: ожидаем появления своих фамилий на сайте FIS, а потом сразу летим в Европу
Комментарии

Двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России лыжник Савелий Коростелёв высказался о возможном сценарии событий после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить дисквалификацию россиян со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Последняя, в свою очередь, оспаривать вердикт не стала.

«Учитывая то, как быстро в FIS отреагировали на решение суда, надеюсь, они не будут препятствовать быстрому получению статуса. Иностранные коллеги ваши говорят, чтобы мы приезжали в Тронхейм. Отвечаем, чтобы они подождали немного, не так быстро, мы не успеваем за вами уже. На данный момент ожидаем появления своих фамилий на сайте FIS, а потом сразу летим в Европу», — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android