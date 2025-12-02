Скидки
Лыжи Новости

«Очень рад». Легков прокомментировал решение о допуске российских лыжников

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне российский лыжник Александр Легков отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить дисквалификацию россиян со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). FIS с этим вердиктом согласилась и ждёт от россиян заявок на статус AIN.

«Рад, что такое решение было, супер. Надеюсь, что они поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду. Кто поедет, не знаю. Если будет возможность решать, выберут достойных спортсменов. И самое главное, ещё неизвестно, кого будут приглашать. Может, они объявят фамилии. Я за них очень рад. И дай бог, чтобы кто-то поехал. Я буду поддерживать, чтобы они поехали», — приводит слова Легкова ТАСС.

