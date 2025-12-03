Скидки
«Очень смешно». Коростелёв отреагировал на слова Большунова о лыжниках группы Сорина

Двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России лыжник Савелий Коростелёв отреагировал на слова трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Большунова, который, комментируя скандал с Александром Бакуровым, заявил, что после отстранения от международных стартов лыжники из группы Егора Сорина постоянно непрофессионально ведут себя во время соревнований.

«Для нас это очень смешно. Потому что это никогда не обговаривалось. Никакой командной тактики против Саши у нас нет. К сожалению, это какие то предрассудки», — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».

«Что касается группы Сорина, начиная с отстранения от международных стартов, я замечаю на протяжении двух лет в каждой контактной гонке либо специальное перекрытие, либо подрезку, либо, как это было на масс-стартах, закрытие и блокирование перед бонусными отсечками», — заявил ранее Большунов.

И Коростелёв, и Бакуров являются лыжниками группы старшего тренера сборной России Сорина.

Комментарии
