«Телефон не беру». Бакуров показал видео о своём восстановлении после толчка Большунова

Российский лыжник Александр Бакуров опубликовал в социальных сетях ролик о своём восстановлении после столкновения с трёхкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира Александром Большуновым.

«Телефон в ближайшее время не беру», — подписал видео Бакуров.

Напомним, после финиша полуфинала спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 Большунов намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул его. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал. Позднее у Бакурова был диагностирован ушиб мягких тканей.

ФЛГР аннулировала результат Большунова в спринте, а позднее приняла решение приостановить действие RUS кода Александра до завершения процесса восстановления Бакурова.