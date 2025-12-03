Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Коростелёв — о Большунове: спортсмен такого уровня не имеет права на такое поведение

Коростелёв — о Большунове: спортсмен такого уровня не имеет права на такое поведение
Комментарии

Двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России лыжник Савелий Коростелёв отреагировал на критику в свой адрес от старшего тренера сборной России Юрия Бородавко.

Бородавко ранее утверждал, что «тинейджер» Коростелёв сомневается в величии трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Большунова из-за его скандального поступка в отношении Александра Бакурова.

«Для меня этот поступок не перечёркивает всё, что было до, но я считаю, что спортсмен такого уровня не имеет права подавать такой пример и показывать такое поведение для молодых лыжников», — приводит слова Коростелёва «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Большунов винит в своих бедах весь мир. Может, пора посмотреть в зеркало? Большунов винит в своих бедах весь мир. Может, пора посмотреть в зеркало?
«Это очень низко». Лыжный мир в шоке от грязного поступка Большунова «Это очень низко». Лыжный мир в шоке от грязного поступка Большунова
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android