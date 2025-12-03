Коростелёв — о Большунове: спортсмен такого уровня не имеет права на такое поведение

Двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России лыжник Савелий Коростелёв отреагировал на критику в свой адрес от старшего тренера сборной России Юрия Бородавко.

Бородавко ранее утверждал, что «тинейджер» Коростелёв сомневается в величии трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Большунова из-за его скандального поступка в отношении Александра Бакурова.

«Для меня этот поступок не перечёркивает всё, что было до, но я считаю, что спортсмен такого уровня не имеет права подавать такой пример и показывать такое поведение для молодых лыжников», — приводит слова Коростелёва «РИА Новости Спорт».