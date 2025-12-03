Скидки
«Потепления в один день не бывает». Ирина Роднина прокомментировала решение FIS

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на новость о допуске россиян до международных стартов в нейтральном статусе.

«Замечательно! Не знаю, почему кто-то говорит, что выигранный у FIS суд ничего не значит. У нас все ждали, что Трампа изберут и всё будет отлично. Но похолодания в один день бывают, а потепления — нет. В разных видах спорта всё по-разному. Не бывает такого, что сказали и тут же допустили. Однако FIS приняла решение. Пускай и ограниченное и не совсем понятное для нас, но международная федерация совсем этого не хотела. А чудеса бывают только в сказках, сразу всё не произойдёт.

В первую очередь мы волнуемся о зимних видах спорта — до Олимпиады два с половиной месяца. Но я вижу работу министра спорта, потому что возвращение наших спортсменов — одна из программ, с которой Дегтярёв приходил. И работа идёт. С хоккеем труднее — осталось дело за биатлоном», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

