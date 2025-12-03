Кубок России по лыжным гонкам: расписание второго этапа сезона-2025/2026 в Тюмени

В четверг, 4 декабря, в Тюмени начнётся второй этап Кубка России по лыжным гонкам — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного этапа соревнований, который завершится 7 декабря.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Второй этап, Тюмень. Расписание (время московское)

4 декабря, четверг

8:00 – женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль

11:00 – мужчины, 15 км, раздельный старт, свободный стиль

6 декабря, суббота

8:00 – женщины, спринт, классический стиль, квалификация

8:40 – мужчины, спринт, классический стиль, квалификация

10:00 – женщины, спринт, классический стиль, финал

10:25 – мужчины, спринт, классический стиль, финал

7 декабря, воскресенье

10:00 – женщины, 20 км, масс-старт, классический стиль

12:00 – мужчины, 20 км, масс-старт, классический стиль

Победителями общего зачёта Кубка России в сезоне-2024/2025 стали Сергей Ардашев и Дарья Непряева.