FIS оперативно рассмотрит заявки российских лыжников для получения нейтрального статуса

FIS оперативно рассмотрит заявки российских лыжников для получения нейтрального статуса
Комментарии

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) оперативно рассмотрит заявки для получения индивидуального нейтрального статуса российскими спортсменами на фоне признания решения CAS допустить россиян на международные старты.

«Одобрение российских спортсменов пройдёт быстро, но мы проведём тщательную оценку», — заявляют представители FIS в письме, отправленном национальным лыжным федерациям во вторник.

На принятие решения уйдёт всего несколько дней, максимум 30. Также в организации отметили, что список спортсменов, получивших статус индивидуального нейтрального атлета, будет опубликован на сайте FIS. Согласно решению Совета FIS, рейтинговые очки FIS, набранные россиянами и белорусами, будут сохранены до июня 2026 года.

