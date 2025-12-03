Скидки
Роднина — о решении CAS по российским лыжникам: справедливость всё-таки существует

Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о допуске российских лыжников до международных стартов в нейтральном статусе.

«Мы ожидали, что это произойдёт. Вопрос был только в том, когда это случится. Это решение доказывает, что хороший пример заразителен, учитывая решения CAS в других видах спорта. Значит, что какая-то справедливость всё-таки существует. Возвращение наших спортсменов очень приятно.

Лыжи — это наша большая гордость и основной вид спорта в нашей стране. Даже если вспомнить первую Олимпиаду, где наши лыжники участвовали, а это 1956 год в Кортина-д'Ампеццо, тремя видами мы выиграли командный зачёт. Это лыжи, коньки, хоккей. С тех пор мы в лыжах всегда были на высоте. Да, конечно, бывали взлёты и падения, но всё равно это основной наш вид спорта. Очень надеюсь, что и в биатлоне у нас всё тоже будет положительно», — сказала Роднина в интервью «ВсеПроСпорт».

