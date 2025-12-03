Скидки
Матыцин — о решении CAS: сигнал для других международных федераций

Матыцин — о решении CAS: сигнал для других международных федераций
Глава комитета Госдумы по спорту и физической культуре Олег Матыцин отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным отстранение российских спортсменов от соревнований со стороны FIS.

«Важно хорошо знать все детали и положения решения. Это позитивный сигнал и подтверждение справедливости. Это, конечно, не может не вызывать оптимизма. Это подтверждение того, что надо работать во всех направлениях. И в дипломатическом направлении, и защищать интересы спортсменов нашей страны в судах и любых инстанциях.

Хороший прецедент, безусловно, и сигнал для других международных федераций, что надо уважать базовые принципы олимпизма. Ни в коем случае не допускать дискриминации и нарушения прав спортсменов, какую бы страну они ни представляли. Будем надеяться, это решение позволит нашим спортсменам принять участие в дальнейших соревнованиях. Пусть пока в нейтральном статусе, что тоже, к сожалению, пока не меняется. Но повторюсь, как прецедент это решение CAS вселяет оптимизм», — приводит слова Матыцина «РИА Новости».

