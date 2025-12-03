Скидки
Эксперт шведского ТВ негативно отреагировал на решение CAS по делу о российских лыжниках

Комментарии

Эксперт шведского издания SVT Sport Андерс Бломквист высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS), который ранее признал несправедливым отстранение российских спортсменов со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Он раскритиковал вердикт суда в швейцарской Лозанне.

«Это печально. Считаю возмутительным, что спорт не оказывает давления в ситуации, когда столько людей страдает», — приводит слова Бломквиста SVT.

Известно, что FIS оперативно рассмотрит заявки для получения индивидуального нейтрального статуса. На принятие решения уйдёт всего несколько дней, максимум 30. Также в организации отметили, что список спортсменов, получивших статус индивидуального нейтрального атлета, будет опубликован на сайте FIS.

