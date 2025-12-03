Скидки
Ski Classics признал решение CAS о допуске российских лыжников на соревнования

Марафонская серия соревнований по лыжным гонкам Ski Classics признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить полную дисквалификацию представителей России и Беларуси с международных соревнований, сообщается в релизе.

Нейтральный статус (AIN) распространяется только на индивидуальных участников. Соответственно, российские и белорусские команды по-прежнему не имеют права подавать заявки на получение лицензии Pro Team в Ski Classics.

Поскольку очки в Ski Classics начисляются за участие в Pro Team, Ski Classics запросила у FIS разъяснения относительно того, могут ли спортсмены, получившие статус AIN, регистрироваться и выступать за международную команду в Ski Classics.

