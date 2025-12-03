Скидки
«Вопросов дофига». Губерниев высказался о возможном выступлении лыжников на КМ

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил вероятность выступления российских лыжников на ближайшем этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария).

«Ребята, всем привет! Вот поедут наши лыжники через несколько дней в Давос. Ну, допустим, кто поедет? Но здесь же вопрос, на каких лыжах бегать? Кто лыжи будет готовить? Поедут ли тренеры? Визы ли дадут? И вообще, логистика-то, ох, какая сложная. Поэтому вопросов дофига. Но, как говорится, при соответствующей работе все так или иначе решить можно. А завтра биатлон. Не пропустите», — сказал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил полную дисквалификацию представителей России и Беларуси с международных соревнований.

