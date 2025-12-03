Савелий Коростелёв предположил, пройдёт ли он по критериям нейтральности на Кубок мира

Двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв вновь высказался о возможном появлении россиян на Кубке мира. Он считает, что соответствует критериям нейтральности, которые были опубликованы FIS.

— Ты нейтрален?

— Видел критерии и уверен, что нейтрален. Надеюсь получить нейтральный статус к Давосу (этап Кубка мира, который пройдёт с 12 по 14 декабря. — Прим. «Чемпионата») и выступить там. Очень бы хотел и я буду готов», — приводит слова Коростелёва SVT.

Известно, что FIS оперативно рассмотрит заявки для получения индивидуального нейтрального статуса. На принятие решения уйдёт всего несколько дней, максимум 30. Также в организации отметили, что список спортсменов, получивших статус индивидуального нейтрального атлета, будет опубликован на сайте FIS.