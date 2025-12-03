Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Савелий Коростелёв предположил, пройдёт ли он по критериям нейтральности на Кубок мира

Савелий Коростелёв предположил, пройдёт ли он по критериям нейтральности на Кубок мира
Савелий Коростелёв
Комментарии

Двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв вновь высказался о возможном появлении россиян на Кубке мира. Он считает, что соответствует критериям нейтральности, которые были опубликованы FIS.

— Ты нейтрален?
— Видел критерии и уверен, что нейтрален. Надеюсь получить нейтральный статус к Давосу (этап Кубка мира, который пройдёт с 12 по 14 декабря. — Прим. «Чемпионата») и выступить там. Очень бы хотел и я буду готов», — приводит слова Коростелёва SVT.

Известно, что FIS оперативно рассмотрит заявки для получения индивидуального нейтрального статуса. На принятие решения уйдёт всего несколько дней, максимум 30. Также в организации отметили, что список спортсменов, получивших статус индивидуального нейтрального атлета, будет опубликован на сайте FIS.

Материалы по теме
Эксперт шведского ТВ негативно отреагировал на решение CAS по делу о российских лыжниках
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android