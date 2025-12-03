Скидки
Савелий Коростелёв: я мечтаю об олимпийском золоте

Савелий Коростелёв: я мечтаю об олимпийском золоте
Савелий Коростелёв
Двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв заявил о своём желании выиграть Олимпийские игры. Он отметил, что признание FIS решения CAS о незаконности отстранения россиян, вызвало у него положительные эмоции.

«Когда FIS объявила об этом, очень обрадовался. Это возможность, которой нужно воспользоваться. Для меня это означает шанс выступить на Олимпиаде. И, конечно, дебютировать на Кубке мира.

Конечно, мечтаю об олимпийском золоте», — приводит слова Коростелёва SVT.

Коростелёв также считает, что проходит по критериям нейтральности FIS. Он отметил, что читал документ, в котором изложены все пункты, которым спортсмены должны соответствовать для выступления на международных стартах.

Савелий Коростелёв предположил, пройдёт ли он по критериям нейтральности на Кубок мира
