Кубок России, женщины: когда начало гонки на 10 км свободным стилем, где смотреть

Сегодня, 4 декабря, состоится с раздельным стартом на 10 км свободным стилем у женщин в рамках второго этапа ФосАгро Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам в Тюмени. Начало соревнований — в 8:00 мск.

Трансляцию женской гонки на 10 км будет осуществлять канал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 7:35 мск.

Кубок России – 2025/2026 по лыжным гонкам проходит с 27 ноября 2025-го по 5 апреля 2026-го. Всего запланировано проведение восьми этапов, которые пройдут в Кировске, Тюмени, Чусовом, Кирово-Чепецке, Казани и Сыктывкаре. Финал Кубка России пройдёт в апреле 2026 года в Кировске.

Лидером общего зачёта у женщин является Дарья Непряева, в активе которой 364 очка.