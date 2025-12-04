Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок России, мужчины: когда начало гонки на 10 км свободным стилем, где смотреть

Кубок России, мужчины: когда начало гонки на 10 км свободным стилем, где смотреть
Савелий Коростелёв
Комментарии

Сегодня, 4 декабря, состоится гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем у мужчин в рамках второго этапа ФосАгро Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам в Тюмени. Начало соревнований — в 11:00 мск.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль
04 декабря 2025, четверг. 11:00 МСК
Не началось

Трансляцию мужской разделки будет осуществлять канал «Матч ТВ». Её начало — в 10:30 мск.

Кубок России – 2025/2026 по лыжным гонкам проходит с 27 ноября 2025-го по 5 апреля 2026-го. Всего запланировано проведение восьми этапов, которые пройдут в Кировске, Тюмени, Чусовом, Кирово-Чепецке, Казани и Сыктывкаре. Финал Кубка России пройдёт в апреле 2026 года в Кировске.

Лидером общего зачёта у мужчин является Сергей Ардашев, в активе которого 381 очко.

Календарь Кубка России по лыжным гонкам - 2025/2026
Общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам - 2025/2026
Материалы по теме
Савелий Коростелёв предположил, пройдёт ли он по критериям нейтральности на Кубок мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android