Кубок России, мужчины: когда начало гонки на 10 км свободным стилем, где смотреть

Сегодня, 4 декабря, состоится гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем у мужчин в рамках второго этапа ФосАгро Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам в Тюмени. Начало соревнований — в 11:00 мск.

Трансляцию мужской разделки будет осуществлять канал «Матч ТВ». Её начало — в 10:30 мск.

Кубок России – 2025/2026 по лыжным гонкам проходит с 27 ноября 2025-го по 5 апреля 2026-го. Всего запланировано проведение восьми этапов, которые пройдут в Кировске, Тюмени, Чусовом, Кирово-Чепецке, Казани и Сыктывкаре. Финал Кубка России пройдёт в апреле 2026 года в Кировске.

Лидером общего зачёта у мужчин является Сергей Ардашев, в активе которого 381 очко.