Главная Лыжи Новости

Алина Пеклецова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России в Тюмени

Алина Пеклецова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России в Тюмени
Комментарии

Российская лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Тюмени. Дистанцию она преодолела за 24.52,8.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
04 декабря 2025, четверг. 08:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
24:52.8
2
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
+8.1
3
Екатерина Никитина
Москва
+25.5

Второе место заняла Евгения Крупицкая, отстав от лидера на 8,1 секунды. Замкнула тройку лидеров Екатерина Никитина (+25,5).

Кубок России — 2025/2026, женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль, результаты 4 декабря:

  1. Алина Пеклецова — 24.52,8.
  2. Евгения Крупицкая — отставание 8,1.
  3. Екатерина Никитина +25,5.
  4. Анна Корякова +31,1.
  5. Екатерина Смирнова +41,7.
  6. Елизавета Маслакова +45,7.
  7. Екатерина Шибекина +46,7.
  8. Дарья Непряева +47,2.
  9. Алиса Жамбалова +1.00,2.
  10. Лидия Горбунова +1.00,8.
Календарь Кубка России - 2025/2026
