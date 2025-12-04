Алина Пеклецова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России в Тюмени

Российская лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Тюмени. Дистанцию она преодолела за 24.52,8.

Второе место заняла Евгения Крупицкая, отстав от лидера на 8,1 секунды. Замкнула тройку лидеров Екатерина Никитина (+25,5).

Кубок России — 2025/2026, женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль, результаты 4 декабря:

Алина Пеклецова — 24.52,8. Евгения Крупицкая — отставание 8,1. Екатерина Никитина +25,5. Анна Корякова +31,1. Екатерина Смирнова +41,7. Елизавета Маслакова +45,7. Екатерина Шибекина +46,7. Дарья Непряева +47,2. Алиса Жамбалова +1.00,2. Лидия Горбунова +1.00,8.