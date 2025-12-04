Алина Пеклецова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России в Тюмени
Поделиться
Российская лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Тюмени. Дистанцию она преодолела за 24.52,8.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
04 декабря 2025, четверг. 08:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
24:52.8
2
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
+8.1
3
Екатерина Никитина
Москва
+25.5
Второе место заняла Евгения Крупицкая, отстав от лидера на 8,1 секунды. Замкнула тройку лидеров Екатерина Никитина (+25,5).
Кубок России — 2025/2026, женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль, результаты 4 декабря:
- Алина Пеклецова — 24.52,8.
- Евгения Крупицкая — отставание 8,1.
- Екатерина Никитина +25,5.
- Анна Корякова +31,1.
- Екатерина Смирнова +41,7.
- Елизавета Маслакова +45,7.
- Екатерина Шибекина +46,7.
- Дарья Непряева +47,2.
- Алиса Жамбалова +1.00,2.
- Лидия Горбунова +1.00,8.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 декабря 2025
-
09:16
-
08:00
-
05:00
- 3 декабря 2025
-
21:54
-
21:48
-
19:01
-
18:26
-
17:17
-
16:40
-
16:04
-
14:39
-
13:00
-
10:43
-
08:35
-
00:43
-
00:31
-
00:08
- 2 декабря 2025
-
23:57
-
23:51
-
23:41
-
23:26
-
22:03
-
21:41
-
20:56
-
20:49
-
20:40
-
20:26
-
20:18
-
19:43
-
19:22
-
19:04
-
18:43
-
18:01
-
17:40
-
17:30