Татьяна Сорина с кровью на лице финишировала в гонке на 10 км на Кубке России в Тюмени

Татьяна Сорина с кровью на лице финишировала в гонке на 10 км на Кубке России в Тюмени
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница Татьяна Сорина в женской гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России в Тюмени финишировала с кровью на лице. На спуске спортсменка села близко за Евгенией Крупицкой и палка соперницы попала Татьяне в лоб.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
04 декабря 2025, четверг. 08:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
24:52.8
2
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
+8.1
3
Екатерина Никитина
Москва
+25.5

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Победительницей гонки стала Алина Пеклецова (24.52,8). Сорина заняла 12-е место, отстав от лидера на 1.10,7.

Кубок России — 2025/2026, женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль, результаты 4 декабря:

1. Алина Пеклецова — 24.52,8.

2. Евгения Крупицкая — отставание 8,1.

3. Екатерина Никитина +25,5.

4. Анна Корякова +31,1.

5. Екатерина Смирнова +41,7.

6. Елизавета Маслакова +45,7.

7. Екатерина Шибекина +46,7.

8. Дарья Непряева +47,2.

9. Алиса Жамбалова +1.00,2.

10. Лидия Горбунова +1.00,8.

12. Татьяна Сорина +1.10,7.

