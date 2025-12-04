Скидки
Сергей Волков: в Тронхейме не будет никого из российских лыжников, шансов на это нет

Сергей Волков: в Тронхейме не будет никого из российских лыжников, шансов на это нет
Российский лыжник Сергей Волков считает, что россияне не успеют получить нейтральный статус для выступления на этапе Кубка мира в Тронхейме (Норвегия).

«В Тронхейме не будет никого из российских лыжников, шансов на это нет. Возможно, удастся получить нейтральный статус перед стартами в Давосе, но уж точно не перед Тронхеймом», — приводит слова Волкова Adressа.

Этап Кубка мира в Тронхейме пройдёт с 5 по 7 декабря. Третий этап в Давосе (Швейцария) состоится с 12 по 14 декабря.

Ранее стало известно, что FIS оперативно рассмотрит заявки для получения индивидуального нейтрального статуса. На принятие решения уйдёт всего несколько дней, максимум 30. Также в организации отметили, что список спортсменов, получивших статус индивидуального нейтрального атлета, будет опубликован на сайте FIS.

Савелий Коростелёв: я мечтаю об олимпийском золоте
