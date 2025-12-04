Савелий Коростелёв победил в гонке на 10 км свободным стилем на Кубке России в Тюмени

Двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв стал победителем гонки на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Тюмени. Он преодолел дистанцию за 21.05.3.

Вторым стал Сергей Ардашев, отстав от лидера на 17,2 секунды. Тройку сильнейших замкнул Сергей Волков (+32,6).

Кубок России — 2025/2026, мужчины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль, результаты 4 декабря:

Савелий Коростелёв — 21.05,3. Сергей Ардашев — отставание 17,2. Сергей Волков +32,6. Иван Якимушкин +33,1. Андрей Кузнецов +34,4. Андрей Сахаров +35,5. Кирилл Кочегаров +37,2. Алексей Червоткин +43,0.