Савелий Коростелёв победил в гонке на 10 км свободным стилем на Кубке России в Тюмени
Двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв стал победителем гонки на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Тюмени. Он преодолел дистанцию за 21.05.3.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль
04 декабря 2025, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
21:05.3
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+17.2
3
Сергей Волков
Республика Татарстан
+32.6
Вторым стал Сергей Ардашев, отстав от лидера на 17,2 секунды. Тройку сильнейших замкнул Сергей Волков (+32,6).
