«У меня такое впервые». Татьяна Сорина — об инциденте на Кубке России в Тюмени
Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница Татьяна Сорина высказалась об инциденте во время гонки на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Тюмени. Сорина финишировала с кровью на лице. На спуске спортсменка села близко за Евгенией Крупицкой и палка соперницы попала Татьяне в лоб.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
04 декабря 2025, четверг. 08:00 МСК
Окончено
«Я сидела близко за Крупицкой. У меня такое впервые. Бывают случаи, но очень редко. Самочувствие сегодня не самое лучшее», — приводит слова Сориной «Матч ТВ».
Кубок России — 2025/2026, женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль, результаты 4 декабря:
1. Алина Пеклецова — 24.52,8.
2. Евгения Крупицкая — отставание 8,1.
3. Екатерина Никитина +25,5.
4. Анна Корякова +31,1.
5. Екатерина Смирнова +41,7…
12. Татьяна Сорина +1.10,7.
Комментарии
