«У меня такое впервые». Татьяна Сорина — об инциденте на Кубке России в Тюмени

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница Татьяна Сорина высказалась об инциденте во время гонки на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Тюмени. Сорина финишировала с кровью на лице. На спуске спортсменка села близко за Евгенией Крупицкой и палка соперницы попала Татьяне в лоб.

«Я сидела близко за Крупицкой. У меня такое впервые. Бывают случаи, но очень редко. Самочувствие сегодня не самое лучшее», — приводит слова Сориной «Матч ТВ».

Кубок России — 2025/2026, женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль, результаты 4 декабря:

1. Алина Пеклецова — 24.52,8.

2. Евгения Крупицкая — отставание 8,1.

3. Екатерина Никитина +25,5.

4. Анна Корякова +31,1.

5. Екатерина Смирнова +41,7…

12. Татьяна Сорина +1.10,7.