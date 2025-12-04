Скидки
«У меня такое впервые». Татьяна Сорина — об инциденте на Кубке России в Тюмени

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница Татьяна Сорина высказалась об инциденте во время гонки на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Тюмени. Сорина финишировала с кровью на лице. На спуске спортсменка села близко за Евгенией Крупицкой и палка соперницы попала Татьяне в лоб.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
04 декабря 2025, четверг. 08:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
24:52.8
2
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
+8.1
3
Екатерина Никитина
Москва
+25.5

«Я сидела близко за Крупицкой. У меня такое впервые. Бывают случаи, но очень редко. Самочувствие сегодня не самое лучшее», — приводит слова Сориной «Матч ТВ».

Кубок России — 2025/2026, женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль, результаты 4 декабря:

1. Алина Пеклецова — 24.52,8.

2. Евгения Крупицкая — отставание 8,1.

3. Екатерина Никитина +25,5.

4. Анна Корякова +31,1.

5. Екатерина Смирнова +41,7…

12. Татьяна Сорина +1.10,7.

Календарь Кубка России - 2025/2026
Материалы по теме
Фото
Татьяна Сорина с кровью на лице финишировала в гонке на 10 км на Кубке России в Тюмени
