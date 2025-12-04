Скидки
«Это то, с чем нам приходится мириться». Клебо — о допуске россиян на международные старты

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о решении отменить дисквалификацию россиян со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

– Это то, с чем нам приходится мириться. У меня нет больше ничего, что я бы хотел сказать по этому поводу.

– Каково будет снова соревноваться с россиянами?
– Нормально. Посмотрим, кто приедет, этого мы пока не знаем. Стою на том, что сказал. Я ничего не могу сделать с уже принятым решением, с этим нам и приходиться считаться. Не собираюсь бойкотировать старты. Я поеду на Олимпиаду, если буду здоров и в форме, — приводит слова Клебо TV2.

