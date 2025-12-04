Скидки
Лыжи

Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев лидирует, Коростелёв — пятый

Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев лидирует, Коростелёв — пятый
Комментарии

Российский лыжник Сергей Ардашев после индивидуальной гонки свободным стилем на втором этапе Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам продолжает лидировать в дистанционном зачёте соревнований. Представитель Татарстана имеет в своём активе 141 очко.

Вторую строчку занимает Алексей Червоткин с результатом 112 очков. Тройку лидеров замыкает Иван Якимушкин (103).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанцонный зачёт. Мужчины:

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) – 141 очка.

2. Алексей Червоткин (Тюменская область) – 112.

3. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 103.

4. Денис Спицов (Тюменская область) – 102.

5. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 100.

6. Павел Соловьёв (Красноярский край – Мурманская область) – 93.

7. Кирилл Кочегаров (Республика Коми) — 82.

8. Сергей Волков (Республика Татарстан) — 68.

9. Андрей Кузнецов (Ханты-Мансийский АО) — 62.

9. Илья Семиков (Республика Коми) — 62.

Календарь Кубка России - 2025/2026
