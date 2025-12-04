Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Коростелёв вышел на второе место, Ардашев — лидер

Российский лыжник Сергей Ардашев после индивидуальной гонки свободным стилем на втором этапе Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам укрепил лидерство в общем зачёте соревнований. Представитель Татарстана имеет в своём активе 182 очка.
Вторую строчку занимает победитель сегодняшней гонки на 10 км Савелий Коростелёв с результатом 128 очков. Тройку лидеров замыкает Павел Соловьёв (125).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:
1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) – 182 очка.
2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 128.
3. Павел Соловьёв (Красноярский край – Мурманская область) – 125.
4. Алексей Червоткин (Тюменская область) –112.
5. Денис Спицов (Тюменская область) — 104.
6. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 103.
7. Иван Горбунов (Республика Татарстан) – 101.
8. Кирилл Кочегаров (Республика Коми) — 93.
9. Егор Митрошин (Ханты-Мансийский АО) – 91.
10. Сергей Волков (Республика Татарстан) — 90.