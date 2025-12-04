Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Коростелёв вышел на второе место, Ардашев — лидер

Российский лыжник Сергей Ардашев после индивидуальной гонки свободным стилем на втором этапе Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам укрепил лидерство в общем зачёте соревнований. Представитель Татарстана имеет в своём активе 182 очка.

Вторую строчку занимает победитель сегодняшней гонки на 10 км Савелий Коростелёв с результатом 128 очков. Тройку лидеров замыкает Павел Соловьёв (125).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) – 182 очка.

2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 128.

3. Павел Соловьёв (Красноярский край – Мурманская область) – 125.

4. Алексей Червоткин (Тюменская область) –112.

5. Денис Спицов (Тюменская область) — 104.

6. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 103.

7. Иван Горбунов (Республика Татарстан) – 101.

8. Кирилл Кочегаров (Республика Коми) — 93.

9. Егор Митрошин (Ханты-Мансийский АО) – 91.

10. Сергей Волков (Республика Татарстан) — 90.