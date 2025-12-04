Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Пеклецова — лидер, Никитина — вторая
Российская лыжница Алина Пеклецова после победы в индивидуальной гонке свободным стилем на втором этапе Кубка России — 2025/2026 продолжает лидировать в дистанционном зачёте соревнований. В её активе 150 очков.
Вторую строчку занимает Екатерина Никитина с результатом 123 очка. Тройку сильнейших замыкает Евгения Крупицкая (120).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Женщины:
- Алина Пеклецова (Волгоградская область) — 150 очков.
- Екатерина Никитина (Москва) — 123.
- Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 120.
- Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 114.
- Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 104.
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 94.
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 88.
- Алиса Жамбалова (Тюменская область) — 87.
- Екатерина Шибекина (Московская область) — 79.
- Арина Кусургашева (Республика Алтай) — 61.
