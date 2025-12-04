Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Пеклецова — лидер, Никитина — вторая

Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Пеклецова — лидер, Никитина — вторая
Комментарии

Российская лыжница Алина Пеклецова после победы в индивидуальной гонке свободным стилем на втором этапе Кубка России — 2025/2026 продолжает лидировать в дистанционном зачёте соревнований. В её активе 150 очков.

Вторую строчку занимает Екатерина Никитина с результатом 123 очка. Тройку сильнейших замыкает Евгения Крупицкая (120).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Женщины:

  1. Алина Пеклецова (Волгоградская область) — 150 очков.
  2. Екатерина Никитина (Москва) — 123.
  3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 120.
  4. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 114.
  5. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 104.
  6. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 94.
  7. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 88.
  8. Алиса Жамбалова (Тюменская область) — 87.
  9. Екатерина Шибекина (Московская область) — 79.
  10. Арина Кусургашева (Республика Алтай) — 61.
Календарь Кубка России - 2025/2026
Материалы по теме
Пеклецова разгромила соперниц на олимпийской дистанции. Алина бьётся за Игры-2026
Пеклецова разгромила соперниц на олимпийской дистанции. Алина бьётся за Игры-2026
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android