Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Пеклецова — лидер, Никитина — вторая

Российская лыжница Алина Пеклецова после победы в индивидуальной гонке свободным стилем на втором этапе Кубка России — 2025/2026 продолжает лидировать в дистанционном зачёте соревнований. В её активе 150 очков.

Вторую строчку занимает Екатерина Никитина с результатом 123 очка. Тройку сильнейших замыкает Евгения Крупицкая (120).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Женщины: