Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая лидирует, Пеклецова — третья

Российская лыжница Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам после индивидуальной гонки этапа соревнований в Тюмени. На счету лыжницы 167 очков.

Вторую строчку занимает Екатерина Никитина с результатом 155 очков. Тройку лидеров замыкает Алина Пеклецова (150).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 167 очков.

2. Екатерина Никитина (Москва) — 155.

3. Алина Пеклецова (Волгоградская область) — 150.

4. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 129.

5. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 114.

6. Алиса Жамбалова (Тюменская область) — 113.

7. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 109.

8. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 95.

9. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 88.

9. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 88.