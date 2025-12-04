Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая лидирует, Пеклецова — третья

Российская лыжница Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам после индивидуальной гонки этапа соревнований в Тюмени. На счету лыжницы 167 очков.
Вторую строчку занимает Екатерина Никитина с результатом 155 очков. Тройку лидеров замыкает Алина Пеклецова (150).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:
1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 167 очков.
2. Екатерина Никитина (Москва) — 155.
3. Алина Пеклецова (Волгоградская область) — 150.
4. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 129.
5. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 114.
6. Алиса Жамбалова (Тюменская область) — 113.
7. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 109.
8. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 95.
9. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 88.
9. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 88.