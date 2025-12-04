«Будет интересно, но также странно и непривычно». Иверсен — о возвращении россиян

Серебряный призёр Олимпийских игр в лыжных гонках норвежец Эмиль Иверсен рассказал, каково будет увидеть россиян на этапах Кубке мира.

— Прежде всего это будет непривычно. Но я тренировался вместе с некоторыми россиянами в Ливиньо, и было приятно их снова увидеть, несмотря на сложную ситуацию. Если им разрешат участвовать, мы ничего не можем с этим поделать. Тогда они будут желанными гостями. Для спорта, конечно, интереснее видеть россиян на старте, чем не видеть их вообще, так что это плюс во всей этой беде.

— Как, по твоему мнению, сейчас ощущают себя спортсмены на Кубке мира?

— Когда решения принимаются вне ведома спортсменов, интереснее, когда они участвуют. Хотя лучше бы сначала был мир. Будет интересно, но также странно и непривычно. Конфликт продолжается, и это всегда будет оставаться в фоне, хотя спортсмены, конечно, ни в чём не виноваты, — приводит слова Иверсена TV2.