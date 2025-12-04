«Будут налаживать воспитательную работу». Крянин — о словах Большунова про группу Сорина

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин рассказал о реакции организации на слова трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Большунова, который, комментируя скандал с Александром Бакуровым, заявил, что после отстранения от международных стартов лыжники из группы Егора Сорина постоянно непрофессионально ведут себя во время соревнований. «Замечаю в каждой контактной гонке либо специальное перекрытие, либо подрезку, либо закрытие и блокирование перед бонусными отсечками», — в частности, заявил Большунов.

«Есть официальное заключение президиума, что нужно провести работу с тренерами. Решение, что надо наладить работу с тренерским составом по поводу воспитания подрастающего поколения, надо работать со всеми. Разъяснение, как правильно выстраивать работу, воспитывать уважение ко всем участникам. Я кратко рассказываю, на сайте федерации есть раздел об этом. Сейчас будут налаживать воспитательную работу», — приводит слова Крянина «Матч ТВ».