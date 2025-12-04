Сорин назвал гонку, в которой Большунов может вернуться после скандального отстранения

Старший тренер сборной России Егор Сорин заявил, что его подопечный Александр Бакуров будет заявлен на масс-старт на 20 км в классическом стиле в рамках второго этапа Кубка России в Тюмени, который пройдёт 7 декабря. Для Бакурова эта гонка может стать первой после скандального инцидента с трёхкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира Александром Большуновым.

«Состояние у Бакурова нормальное. Мы в любом случае будем заявлять его на воскресную гонку 7 декабря, масс-старт классикой. Заявлять мы его точно будем, соответственно, все ограничения для Александра Большунова будут тоже сняты. А уже побежит ли Бакуров или нет в этот день, мы примем решение утром в воскресенье перед стартом. Но по тому, как ему становится всё легче, динамика положительная. Поэтому всё будет хорошо», — приводит слова Сорина «ВсеПроСпорт».

Напомним, после финиша полуфинала спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 Большунов намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул его. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал. Позднее у Бакурова был диагностирован ушиб мягких тканей.

ФЛГР аннулировала результат Большунова в спринте, а позднее приняла решение приостановить действие RUS кода Александра до завершения процесса восстановления Бакурова.