«Будем пробовать». Бакуров выложил пост о своём возвращении после скандала с Большуновым

Российский лыжник Александр Бакуров подтвердил, что планирует пробежать масс-старт на 20 км в классическом стиле в рамках второго этапа Кубка России в Тюмени, который пройдёт 7 декабря. Для Бакурова эта гонка может стать первой после скандального инцидента с трёхкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира Александром Большуновым.

«7 декабря будем пробовать», — написал Бакуров в своём телеграм-канале.

Напомним, после финиша полуфинала спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 Большунов намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул его. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал. Позднее у Бакурова был диагностирован ушиб мягких тканей.

ФЛГР аннулировала результат Большунова в спринте, а позднее приняла решение приостановить действие RUS кода Александра до завершения процесса восстановления Бакурова.