FIS пригрозил разбирательством в случаях провокации или дискриминации в сторону россиян

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) подвергнет дисциплинарному разбирательству случаи проявления дискриминации или провокационного поведения в адрес российских, а также белорусских спортсменов. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте организации.

«Любое дискриминационное и провокационное поведение по отношению к спортсмену или его вспомогательному персоналу, имеющему российское или белорусское спортивное гражданство и допущенному к участию в соревновании в качестве индивидуального нейтрального спортсмена, будет подвергнуто дисциплинарному разбирательству за нарушение статьи 3.5 универсального кодекса этики FIS», — сообщается в документе.