Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

FIS пригрозил разбирательством в случаях провокации или дискриминации в сторону россиян

FIS пригрозил разбирательством в случаях провокации или дискриминации в сторону россиян
Комментарии

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) подвергнет дисциплинарному разбирательству случаи проявления дискриминации или провокационного поведения в адрес российских, а также белорусских спортсменов. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте организации.

«Любое дискриминационное и провокационное поведение по отношению к спортсмену или его вспомогательному персоналу, имеющему российское или белорусское спортивное гражданство и допущенному к участию в соревновании в качестве индивидуального нейтрального спортсмена, будет подвергнуто дисциплинарному разбирательству за нарушение статьи 3.5 универсального кодекса этики FIS», — сообщается в документе.

Материалы по теме
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android