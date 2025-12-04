Скидки
Украинский лыжник заявил, что крайне разочарован решением о допуске россиян

Украинский лыжник Дмитрий Романченко разочарован решением CAS допустить российских лыжников до международных стартов.

«Я очень разочарован решением допустить к участию российских спортсменов, пусть даже и в нейтральном статусе.

Во-первых, эти «нейтральные» спортсмены никогда не высказывались против конфликта на Украине на своих страницах в социальных сетях. Они продолжают выступать на российских аренах, на национальных соревнованиях. Например, такие спортсмены, как Савелий Коростелёв, участвовал в «Гонке Легкова», а Легков поддерживает происходящее на Украине.

Пока украинские спортсмены пытаются тренироваться в ужасных условиях, эти «нейтралы» тренируются в идеальных…

На мой взгляд, всем российским и белорусским спортсменам должно быть отказано в участии в Олимпийских играх и международных соревнованиях. Я считаю, что у этих людей нет никакого достоинства. Они не прилагают никаких усилий для создания мирного сообщества», — приводит слова Романченко VG.

